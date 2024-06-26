Средства ПВО сбили украинскую ракету в российском регионе

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Дмитриевским районом Курской области ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram.
Губернатор призвал местных жителей не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения, а сообщить о находке по телефону 112.
До этого Смирнов предупредил о ракетной опасности на территории всей Курской области и призвал население укрыться в помещениях из окон.