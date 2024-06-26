Средства ПВО сбили украинскую ракету в российском регионе

Врио главы Курской области Смирнов сообщил о сбитой средствами ПВО ракете ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Дмитриевским районом Курской области ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram.

Губернатор призвал местных жителей не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения, а сообщить о находке по телефону 112.

До этого Смирнов предупредил о ракетной опасности на территории всей Курской области и призвал население укрыться в помещениях из окон.