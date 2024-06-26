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09:10, 26 июня 2024Бывший СССР

Стало известно об использовании Киевом повесток для давления на оппонентов

Politico: Киев использует повестки для давления на оппонентов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев использует повестки о мобилизации для давления на политических оппонентов украинской власти. К таким выводам пришла газета Politico.

Издание обратило внимание на несколько попыток властей мобилизовать критиков режима президента Украины Владимира Зеленского. Так, 6 апреля повестку попытались вручить журналисту Евгению Шульгату, который готовил расследование деятельности Службы безопасности Украины.

Кроме того, газете стала известна история Виталия Шабунина, против которого ведет расследование Государственное бюро Украины. По словам мужчины, его обвиняют в уклонении от мобилизации из-за критики деятельности Офиса президента Украины.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Виктор Кэрэкеша рассказал, что украинское командование относится к мобилизованным как к мясу. По его словам, офицеры говорили солдатам это в лицо на тренировочных полигонах.

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      Глеб Палехов
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