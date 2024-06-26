Стало известно об использовании Киевом повесток для давления на оппонентов

Politico: Киев использует повестки для давления на оппонентов

Киев использует повестки о мобилизации для давления на политических оппонентов украинской власти. К таким выводам пришла газета Politico.

Издание обратило внимание на несколько попыток властей мобилизовать критиков режима президента Украины Владимира Зеленского. Так, 6 апреля повестку попытались вручить журналисту Евгению Шульгату, который готовил расследование деятельности Службы безопасности Украины.

Кроме того, газете стала известна история Виталия Шабунина, против которого ведет расследование Государственное бюро Украины. По словам мужчины, его обвиняют в уклонении от мобилизации из-за критики деятельности Офиса президента Украины.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Виктор Кэрэкеша рассказал, что украинское командование относится к мобилизованным как к мясу. По его словам, офицеры говорили солдатам это в лицо на тренировочных полигонах.