Столкнувший инспектора в болото кандидат филологических наук заплатит 200 тысяч рублей

Под Петербургом оштрафован кандидат наук Вуйма, скинувший инспектора в болото

Сестрорецкий районный суд оштрафовал кандидата филологических наук Антона Вуйму на 200 тысячам рублей за то, что осенью 2023 года он скинул инспектора охраны окружающей среды в Сестрорецкое болото. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербруга

Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Во время заседания Вуйма вину не признал и в содеянном не раскаялся. Прокуратура проверит законность, обоснованность и справедливость данного приговора.

Как установил суд, 12 сентября 2023 года обвиняемый находился в моторной лодке в акватории государственного природного заказника «Сестрорецкое болото». В какой-то момент к лодке подошел инспектор охраны окружающей среды, главный специалист отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Комитета по природопользованию и потребовал прекратить совершать административное правонарушение. Тогда фигурант скинул инспектора в воду. Отмечается, что помощь потерпевшему злоумышленник не оказал.

Сам момент падения представителя власти в болото попал на видео.

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