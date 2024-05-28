В российском городе женщина отхлестала по щеке контролера и попала под следствие

В Москве женщина отхлестала по щеке контролера в автобусе и попала под следствие

В Москве женщина отхлестала по щеке контролера в автобусе и попала под уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Злоумышленницу удалось вычислить по камерам наблюдения, она задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Во время допроса задержанная полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

По данным следствия, инцидент произошел 21 мая. В автобусе фигурантку остановила сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» для того, чтобы проверить оплату проезда. У пассажирки билета не было, и в ответ она напала на контролера — ударила ее по лицу.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске полицейские задержали мужчину, который домогался 13-летней школьницы в автобусе.

