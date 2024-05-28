Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:09, 28 мая 2024Силовые структуры

В российском городе женщина отхлестала по щеке контролера и попала под следствие

В Москве женщина отхлестала по щеке контролера в автобусе и попала под следствие

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве женщина отхлестала по щеке контролера в автобусе и попала под уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Злоумышленницу удалось вычислить по камерам наблюдения, она задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Во время допроса задержанная полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

По данным следствия, инцидент произошел 21 мая. В автобусе фигурантку остановила сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» для того, чтобы проверить оплату проезда. У пассажирки билета не было, и в ответ она напала на контролера — ударила ее по лицу.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске полицейские задержали мужчину, который домогался 13-летней школьницы в автобусе.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Президент Латвии обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

      В ФСБ заявили о готовности оперативно увеличить число пограничников при угрозе

      Украинец использовал окно для возможности сбежать из машины ТЦК

      Совершен прорыв в создании сверхбыстрой зарядки

      Лимит на одну операцию по СБП собрались увеличить в 30 раз

      В российском регионе подростки надругались над второклассником в роще

      Немецкий футболист отказался переходить в «Динамо»

      Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей

      Названы основные тренды в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше