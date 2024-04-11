В российском регионе пассажир домогался 13-летней школьницы в автобусе

В Первоуральске задержан мужчина, который домогался ребенка в автобусе

В Первоуральске полицейские задержали мужчину, который домогался 13-летней школьницы в автобусе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, в тот день в салоне автобуса № 4 задержанный трогал девочку и домогался ее на глазах у других пассажиров, но никто из них за школьницу не заступился. Потерпевшая рассказала обо всем родителям. Они написали заявление в полицию.

По информации источника, фигурант — местный таксист. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. В полиции он заявил, что ничего не помнит. Однако очевидцы также обратились к правоохранителям и рассказали о том, что в тот день некий мужчина в неадекватном состоянии бегал и пугал прохожих, а потом приставал к несовершеннолетней в автобусе.

В настоящее время в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.