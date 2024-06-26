Стремление Макрона выйти на диалог с Путиным объяснили

Сенатор Климов: Макрон стремится к диалогу с Путиным для повышения рейтинга

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится снова выйти на диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы повысить свой рейтинг. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru.

«У Макрона низкий рейтинг, и, видимо, чтобы его поднять и хоть как-то перехватить аудиторию тех, кто является его оппонентами, он вдруг вспомнил, что у него есть возможность позвонить в Москву», — объяснил сенатор. По его словам, такие попытки переманить на свою сторону больше представителей электората выглядят жалкими.

Климов задался вопросом, чем диалог с Макроном может быть полезен для Владимира Путина. Он обратил внимания, что контакты были прерваны по инициативе французской стороны, кроме того, в Париже грозились отправить военный контингент в зону специальной военной операции (СВО) в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Он сам подставлял наших высших должностных лиц. Еще он провалил выборы собственной партии в период голосования за депутатов Европарламента. И сейчас у него в стране проводят досрочно им же объявленные выборы», — дополнил список причин Андрей Климов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность разговора Путина с Макроном. По его словам, Москва считает неправильной линию «сворачивания отношений» с Парижем.