Судья объявила о прекращении дела Ассанжа

Судья заявила, что дело основателя Wikileaks Ассанжа официально прекращено

Судья объявила о прекращении дела основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он может выйти из зала суда свободным человеком.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. С 2012 года основатель Wikileaks, опасаясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов.