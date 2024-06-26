Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:08, 26 июня 2024Мир

Судья объявила о прекращении дела Ассанжа

Судья заявила, что дело основателя Wikileaks Ассанжа официально прекращено
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Issei Kato / Reuters

Судья объявила о прекращении дела основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он может выйти из зала суда свободным человеком.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. С 2012 года основатель Wikileaks, опасаясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов впервые поговорил по телефону с главой Пентагона. О чем министр обороны России предупредил Остина?

      Предполагаемый террорист из Дагестана оставил долги по кредиту

      Названы шесть признаков работодателя-мошенника

      Россиянка описала поездку в США фразой «бомжи чувствуют себя как короли»

      Адвокаты США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа

      Судья объявила о прекращении дела Ассанжа

      МВД Дагестана задержало мужчину за шутку про перестрелку в Махачкале

      В России предложили изменения в выплатах пенсий для одной категории граждан

      Канье Уэст разрушил дизайн знаменитого архитектора и обесценил дом

      Показаны тайно снятые с дрона видео с полуобнаженными женщинами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше