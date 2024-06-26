Священник сорвал куш в 2,6 миллиона рублей и объяснил выигрыш помощью бога

В Зимбабве священник объяснил выигрыш $30 тыс. в казино помощью бога

В Зимбабве священника выгнали из казино, после того как он выиграл эквивалентную 30 тысячам долларов США (2,6 миллиона рублей) сумму. Об этом пишет Daily Star.

Архиепископ Эммануэль Мутумва возглавляет апостольскую секту имени Йохана Масове и называет себя пророком. Недавно он заявил, что бог якобы дал ему некую «формулу победы» в азартных играх. Мужчина отправился в казино и действительно выиграл крупную сумму. Ему отдали деньги, однако запретили посещать казино, где состоялась игра.

Позже, как утверждает Daily Star, администрация других казино также внесла Мутумва в черные списки. Там боятся, что он получает «несправедливую помощь от Господа». «Они боятся, что обанкротятся, потому что я буду все время выигрывать», — объяснил архиепископ. Он добавил, что потратил выигрыш на оплату обучения своих прихожан в школах, а также для открытия некоего бизнеса.

Кроме того, Мутумва раскритиковал нападки на азартные игры и раскрыл, как получил заветные цифры. «Пути Господни неисповедимы. Эта победа была не удачей, а испытанием веры, — заявил священник. — Я просил направить меня, и Господь дал мне цифры через видение. Разве это не благословение, использовать выигрыш на благо моей паствы?»

Ранее в США под суд попал католический священник Пенсильвании, который украл у своего прихода 40 тысяч долларов. Эти деньги он потратил на мобильные игры Candy Crush и Mario Kart.