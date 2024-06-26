Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:10, 26 июня 2024Из жизни

Священник сорвал куш в 2,6 миллиона рублей и объяснил выигрыш помощью бога

В Зимбабве священник объяснил выигрыш $30 тыс. в казино помощью бога
Emmanuel Mutumwa

Emmanuel Mutumwa. Кадр: Emmanuel Mutumwa / YouTube

В Зимбабве священника выгнали из казино, после того как он выиграл эквивалентную 30 тысячам долларов США (2,6 миллиона рублей) сумму. Об этом пишет Daily Star.

Архиепископ Эммануэль Мутумва возглавляет апостольскую секту имени Йохана Масове и называет себя пророком. Недавно он заявил, что бог якобы дал ему некую «формулу победы» в азартных играх. Мужчина отправился в казино и действительно выиграл крупную сумму. Ему отдали деньги, однако запретили посещать казино, где состоялась игра.

Позже, как утверждает Daily Star, администрация других казино также внесла Мутумва в черные списки. Там боятся, что он получает «несправедливую помощь от Господа». «Они боятся, что обанкротятся, потому что я буду все время выигрывать», — объяснил архиепископ. Он добавил, что потратил выигрыш на оплату обучения своих прихожан в школах, а также для открытия некоего бизнеса.

Материалы по теме:
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы» Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
4 декабря 2018
«Не думаю, что Бог простит» Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
«Не думаю, что Бог простит»Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
9 сентября 2019

Кроме того, Мутумва раскритиковал нападки на азартные игры и раскрыл, как получил заветные цифры. «Пути Господни неисповедимы. Эта победа была не удачей, а испытанием веры, — заявил священник. — Я просил направить меня, и Господь дал мне цифры через видение. Разве это не благословение, использовать выигрыш на благо моей паствы?»

Ранее в США под суд попал католический священник Пенсильвании, который украл у своего прихода 40 тысяч долларов. Эти деньги он потратил на мобильные игры Candy Crush и Mario Kart.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал в ДНР и анонсировал отставки

      Известный российский блогер побывал в Нью-Йорке и назвал проблему города

      Россиянам назвали способ получить дачу и не нарушить закон

      Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма

      Титов сравнил сборную Сербии с Россией

      В России назвали ключевые проблемы в работе такси

      Лавров рассказал об «эстонизации» руководства Евросоюза

      В СИЗО ушел из жизни лидер Таганской ОПГ Рабинович

      Полковник ВСУ заявил об отступлении по всему восточному фронту

      Захарову напугал Ассанж после освобождения по одной причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше