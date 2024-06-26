Трое бойцов ВСУ пойдут под суд за обстрел моста на дороге Славянск — Донецк — Мариуполь

В ДНР осудят троих бойцов ВСУ за обстрел моста на пути из Славянска в Мариуполь

В Донецкой народной республике (ДНР) трое военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 31-летний Даниил Верещак, 24-летний Артем Батюта и 23-летний Артур Шарамок пойдут под суд за обстрел осколочно-фугасными снарядами мост «Славянск — Донецк — Мариуполь» в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом») и по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Все материалы направлены в Верховный суд ДНР.

По данным следствия, 26 февраля 2022 года трое подследственных обстреляли осколочно-фугасными снарядами мост, расположенный на дороге «Славянск — Донецк — Мариуполь». В результате был поврежден критически важный объект инфраструктуры. Причиненный ущерб составил более 214 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР рассмотрит дело в отношении 22-летнего снайпера 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Яна Худобы.