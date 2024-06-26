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16:05, 26 июня 2024Путешествия

Туристы начали отменять туры в Дагестан после терактов в регионе

РСТ: продажи туров в Дагестан после терактов снизились на 5–10 процентов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Туристы начали отменять туры в Дагестан после серии терактов в регионе, продажи путевок снизились на 5–10 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Между тем специалисты уверены, что эти события не сильно повлияют на туристический поток в республику в целом и в скором времени он снова начнет расти. Так, в частности, гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что ситуация с бронированием туров в Дагестан гораздо лучше, чем по Крыму.

«По всей видимости, в глазах туристов в Севастополе ситуация хуже, — добавил он. — То есть восприятие Дагестана не изменилось, а те риски, которые сейчас туристы видят в Крыму, воспринимаются как более серьезные».

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Тем временем директор «Туристического центра Республики Дагестан» при Министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики Руслан Ахмедов отметил, что 25 июня были единичные аннуляции туров. «Сегодня (26 июня) отмен практически нет, — подчеркнул он. — Все стабильно, темпы продаж постепенно нормализуются».

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин предложил туристам, опасающимся новой атаки Вооруженных сил Украины, выбрать для летнего отпуска побережье Азовского моря вместо отдыха в Крыму. Специалист также отметил, что путешественники могут поехать на черноморское побережье Краснодарского края.

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      Фариза Бацазова
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