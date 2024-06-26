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12:43, 26 июня 2024Экономика

Участник СВО захотел построить дом и лишился миллиона рублей

Участник СВО захотел построить дом и лишился 1 млн руб. из-за мошенников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Участник специальной военной операции (СВО) из Барнаула Владимир Шемякин захотел построить дом и лишился более миллиона рублей из-за мошенников. Об этом стало известно RT.

Россиянин обратился в строительную фирму «Эко Хаус», которую нашел в соцсети «Одноклассники». Он связался с собственником фирмы Артемом Ерофеевым и получил от него предложение оплатить 50 процентов от стоимости дома при подписании договора. Шемякин согласился.

Отец военного, который владеет участком под строительство, подписал контракт с представителями компании и отдал им 1 миллион 80 тысяч рублей наличными. Ему выдали чек и копию договора.

Согласно документу, строительство должно было начаться 24 мая и продолжаться до 29 июня, однако в указанный день работы не начались. 26 мая Шемякин связался с компанией, где ему заявили, что работы были отложены из-за погоды до 28 мая. Но и в этот день рабочие не приехали на участок. «Дозвониться до них я больше не смог, и на связь они не выходили», — рассказал потерпевший.

Шемякин обратился к юристу, которому удалось выяснить, что владелец «Эко Хаус» ранее был судим за мошенничество. По данным телеканала, он обманул еще минимум 58 человек из разных регионов. Шемякин написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение мошенника до сих пор неизвестно.

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      Александра Качан
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