«Страна.ua»: в Житомире украинка расправилась с гостем за плевок в борщ

На Украине женщина расправилась с мужчиной за плевок в борщ. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Житомире. 29-летняя украинка в своем доме выпивала алкогольные напитки в компании трех мужчин. В один момент между ней и одним из гостей произошел конфликт. Причиной ссоры стало недовольство последнего борщом, который приготовила девушка.

За то, что мужчина ругался на блюдо, а также плевал в него, женщина несколько раз ударила его рукой по лицу и еще один раз — ногой по голове. После этого она попросила остальных гостей помочь ей отнести пострадавшего к реке. Там оскорбленная украинка еще несколько раз пнула своего оппонента и опустила его голову в воду, пока не убедилась, что обидчик уже не дышит.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял об эффективности водки, сала и борща в решении вопросов с Европой. По его словам, данный вариант работает безотказно, так как «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».