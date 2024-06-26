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18:52, 26 июня 2024Бывший СССР

Украинка расправилась с гостем за плевок в борщ

«Страна.ua»: в Житомире украинка расправилась с гостем за плевок в борщ

Фото: OlegD / Shutterstock / Fotodom

На Украине женщина расправилась с мужчиной за плевок в борщ. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Житомире. 29-летняя украинка в своем доме выпивала алкогольные напитки в компании трех мужчин. В один момент между ней и одним из гостей произошел конфликт. Причиной ссоры стало недовольство последнего борщом, который приготовила девушка.

За то, что мужчина ругался на блюдо, а также плевал в него, женщина несколько раз ударила его рукой по лицу и еще один раз — ногой по голове. После этого она попросила остальных гостей помочь ей отнести пострадавшего к реке. Там оскорбленная украинка еще несколько раз пнула своего оппонента и опустила его голову в воду, пока не убедилась, что обидчик уже не дышит.

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      Екатерина Грищенко
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