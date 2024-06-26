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17:03, 26 июня 2024Культура

Умер известный русский поэт-эмигрант

Русский поэт-эмигрант Бахыт Кенжеев умер в Нью-Йорке
Бахыт Кенжеев

Бахыт Кенжеев. Фото: Анастасия Петракова / РИА Новости

Известный русский поэт-эмигрант Бахыт Кенжеев умер в Нью-Йорке в возрасте 73 лет. Об этом сообщают певица и поэтесса Вероника Долина и поэт Сергей Гандлевский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В последние годы жизни Кенжеев боролся с болезнью. Диагноз поэта не раскрывается. По данным израильского портала Newsru Кенжеев скончался в ночь на 26 июня в больнице Lenox Hill Hospital.

Кенжеев родился в городе Чимкент Казахской СССР в 1950 году. Дебютировал как поэт в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ». В 1982 году эмигрировал в Канаду, с 2006 года жил в Нью-Йорке. Был одним из создателей поэтической группы «Московское время».

Ранее поэт Лев Рубинштейн скончался в Москве на 77-м году жизни после того, как его сбила машина.

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      Мария Рюрикова
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