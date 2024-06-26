В Армении заявили об отсутствии намерения присоединяться к НАТО

Депутат парламента Армении Сандыков: в стране не обсуждается вступление в НАТО

Армения не планирует присоединяться к НАТО на фоне охлаждения отношений с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил депутат фракции Национального собрания (парламента республики) «Гражданский договор» Алексей Сандыков, передают «Известия».

По его словам, с 1990-х годов у Армении есть «старая как мир» форма сотрудничества с НАТО, в которой с тех пор ничего не изменилось. Он также отметил, что на повестке не стоит и выход Армении из ОДКБ, несмотря на заморозку участия Еревана в организации.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов призвал Армению официально прояснить свой статус в ОДКБ. При этом генсек отметил, что организация сохраняет свои обязательства перед Ереваном.