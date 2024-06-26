Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:33, 26 июня 2024Бывший СССР

В Армении заявили об отсутствии намерения присоединяться к НАТО

Депутат парламента Армении Сандыков: в стране не обсуждается вступление в НАТО

Фото: David Swanson / Reuters

Армения не планирует присоединяться к НАТО на фоне охлаждения отношений с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил депутат фракции Национального собрания (парламента республики) «Гражданский договор» Алексей Сандыков, передают «Известия».

По его словам, с 1990-х годов у Армении есть «старая как мир» форма сотрудничества с НАТО, в которой с тех пор ничего не изменилось. Он также отметил, что на повестке не стоит и выход Армении из ОДКБ, несмотря на заморозку участия Еревана в организации.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов призвал Армению официально прояснить свой статус в ОДКБ. При этом генсек отметил, что организация сохраняет свои обязательства перед Ереваном.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля ЗАЭС. Он оказался полностью уничтожен

      55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру на снимках в бикини без фотошопа

      В Армении заявили об отсутствии намерения присоединяться к НАТО

      Врач предупредил о неожиданных последствиях удаленной работы

      BMW с людьми вылетела с третьего этажа парковки в Краснодаре. Водитель авто мог сменить имя, а пассажирка была беременна

      Россиянка сорвалась с обрыва во время отдыха с друзьями и никто не услышал крика

      Зеленский рассказал о новых мирных инициативах Украины

      Глава МИД Британии заявил о попытках убедить Францию воздержаться от эскалации на Украине

      Обнаружен усиливающий таяние льдов неизвестный процесс

      Адмирал отказал российскому авианосцу в ударном оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше