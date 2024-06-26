В США назвали удар по Севастополю актом войны со стороны США

Экс-разведчик Риттер: удар по Севастополю — акт войны США против России

Украинский удар по Севастополю является актом войны США против России, совершенным ради провокации. Об этом заявил бывший офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер на Youtube-канале Judging Freedom.

«Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по (…) пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны», — заявил Риттер.

Экс-разведчик отметил, что американское руководство рассчитывало вызвать жесткие ответные действия с российской стороны. По мнению Риттера, это позволило бы объявить Москву мировой угрозой и проводить политику НАТО, исходя из этого.

Бывший офицер разведки заявил, что Украина выбирает цели для ударов, основываясь на разведданных США.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США майор Чарли Дитц, комментируя украинскую атаку на Севастополь, заявил, что Украина самостоятельно выбирает объекты для нанесения ударов.