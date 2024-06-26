В гараже у жителя Подмосковья нашли 11 килограммов наркотиков

В подмосковном Чехове в гараже мужчины нашли 11 килограммов наркотиков

В Подмосковье полицейские нашли в гараже 24-летнего мужчины 11 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, гараж располагался в деревне Васькино в Чехове. Там задержали жителя Мытищ, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. При обследовании гаража правоохранители обнаружили и изъяли 100 емкостей с различными жидкостями, а из припаркованной рядом машины еще 16 канистр с аналогичным содержимым. Экспертиза показала, что внутри одной из емкостей находилось производное N-метилэфедрона массой более 11 килограммов. Остальные канистры еще будут исследованы.

Против задержанного возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Он помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Пензенской области перед судом предстанут обвиняемые по делу о незаконном обороте более 120 килограммов наркотиков.