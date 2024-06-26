Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:11, 26 июня 2024Силовые структуры

В гараже у жителя Подмосковья нашли 11 килограммов наркотиков

В подмосковном Чехове в гараже мужчины нашли 11 килограммов наркотиков

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Подмосковье полицейские нашли в гараже 24-летнего мужчины 11 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, гараж располагался в деревне Васькино в Чехове. Там задержали жителя Мытищ, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. При обследовании гаража правоохранители обнаружили и изъяли 100 емкостей с различными жидкостями, а из припаркованной рядом машины еще 16 канистр с аналогичным содержимым. Экспертиза показала, что внутри одной из емкостей находилось производное N-метилэфедрона массой более 11 килограммов. Остальные канистры еще будут исследованы.

Против задержанного возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Он помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Пензенской области перед судом предстанут обвиняемые по делу о незаконном обороте более 120 килограммов наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью Украины. Куда собирались бить ВСУ?

      Украинские военные уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

      Омбудсмен рассказала о целых семьях среди пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

      На Западе назвали важное обещание Украины в отношении России

      Россиянка откусила часть губы посетительнице клуба из-за занятого места и попала под суд

      Ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях

      Украинский депутат отметил свой домашний арест в ресторане

      На Украине рассказали о сорвавшем переговоры с Россией совете Запада

      Молодой россиянин по указу аферистов похитил деньги у пенсионеров и попал под следствие

      Хилари Клинтон оценила шансы Байдена выиграть дебаты у Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше