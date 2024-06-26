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23:32, 26 июня 2024Ценности

В Госдуме захотели установить норму для увеличения губ у россиянок

Депутат Госдумы Милонов захотел установить норму для увеличения губ у россиянок

Фото: Olga Semenova / Global Look Press

В Госдуме захотели установить норму для увеличения губ у россиянок. С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, комментарий которого публикует радиостанция «Говорит Москва».

Депутат заявил, что подобные вмешательства должны делать врачи, «а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования». По словам мужчины, должны существовать медицинские стандарты оказания помощи, в том числе эстетической, чтобы избежать чрезмерных изменений во внешности женщин.

Все эти противоестественные порно-звезды, непонятно с чем на лице, это все уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы

Виталий Милонов

Собеседник издания добавил, что слишком большие из-за инъекций губы ухудшают красоту россиянок. «Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками. Потом непонятно, что с этим делать, когда они поумнеют. Люди с огромными губами, как будто их покусали пчелы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь четко нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги», — заключил он.

Ранее в июне в Госдуме также предложили наказывать россиян за неряшливость.

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      Карина Черных
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