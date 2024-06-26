В Киеве нашли тело американского дипломата

«Страна.ua»: в гостинице Киева нашли тело атташе посольства США на Украине

В Киеве нашли тело атташе посольства США на Украине. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информации журналистов, тело американского дипломата было обнаружено в гостинице Hilton около 11 часов дня 25 июня. Следы насилия на нем отсутствовали.

«Мужчина приехал на Украину 15 июня. Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», — уточнили правоохранители.

В июне 2023 года стало известно, что атташе посольства США на Украине был обворован в Киеве. У дипломата украли телефон, кошелек и банковские карты, о чем он заявил правоохранителям. При этом источники сообщали, что утраченные вещи мужчина оставил в заведении, где он отдыхал и выпивал алкогольные напитки.