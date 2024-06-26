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12:56, 26 июня 2024Россия

В Кремле высказались о выданных на арест Герасимова и Шойгу ордерах МУС

Песков счел абсурдными выданные на арест Герасимова и Шойгу ордера МУС
Валерий Герасимов (слева) и Сергей Шойгу (справа)

Валерий Герасимов (слева) и Сергей Шойгу (справа). Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В России считают абсурдными выданные на арест начальника Генштаба Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу ордера Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

Он напомнил, что Россия не признает юрисдикцию этого суда. «Мы не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем этих ордеров», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков пояснил, что выданные на арест Герасимова и Шойгу ордера, столь же нелепы как и прошлые два, которые касались президента России и детского омбудсмена.

До этого депутат Госдумы Константин Затулин призвал не реагировать на подобные решения МУС, поскольку Россия не признает его полномочий.

В МУС же сообщили, что Шойгу и Герасимов должны понести уголовную ответственность за «нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры», а также «преступления против человечности», якобы совершенные Российской армией в период с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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