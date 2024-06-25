В Госдуме прокомментировали выдачу ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

Депутат Затулин: Россия не признает полномочий МУС

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) сообщила о выдаче ордеров на «арест» секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В беседе с «Абзацем» депутат Госдумы Констанин Затулин прокомментировал решение суда.

Чиновник напомнил, что России не следует реагировать на подобные заявления, так как страна не признает полномочий МУС. Он заметил, что прежде и в США не признавали их.

«В рамках наращивания конфронтации каждый делает недружественные шаги в рамках своих возможностей. Хотят нанести нам какой-то ущерб, хотя бы имиджевый или моральный. После выдачи МУС ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина наивно было предполагать, что они не сделают это и в отношении Шойгу и Герасимова», — подытожил Затулин.

Ранее в аппарате Совбеза России заявили, что выдача МУС ордера на арест Сергея Шойгу является сотрясанием воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе органа.