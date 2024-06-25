Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:05, 25 июня 2024Россия

В Госдуме прокомментировали выдачу ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

Депутат Затулин: Россия не признает полномочий МУС
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) сообщила о выдаче ордеров на «арест» секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В беседе с «Абзацем» депутат Госдумы Констанин Затулин прокомментировал решение суда.

Чиновник напомнил, что России не следует реагировать на подобные заявления, так как страна не признает полномочий МУС. Он заметил, что прежде и в США не признавали их.

«В рамках наращивания конфронтации каждый делает недружественные шаги в рамках своих возможностей. Хотят нанести нам какой-то ущерб, хотя бы имиджевый или моральный. После выдачи МУС ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина наивно было предполагать, что они не сделают это и в отношении Шойгу и Герасимова», — подытожил Затулин.

Ранее в аппарате Совбеза России заявили, что выдача МУС ордера на арест Сергея Шойгу является сотрясанием воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

      Роскомнадзор потребовал от браузеров заблокировать информацию об обходе блокировок

      В посольстве России в Лондоне прокомментировали освобождение Ассанжа

      Третьяк оценил вклад российских игроков в победу Флориды в Кубке Стэнли

      Названы сроки выхода «Шрека 5»

      Жена футболиста Смолова собралась уехать из Москвы

      В Госдуме прокомментировали выдачу ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

      Глава Сергокалинского района Дагестана арестован на 10 суток

      Эксперт назвал бардаком перестановки в ВСУ

      Мошенники заставили российского финансиста перевести им 14 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше