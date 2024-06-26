В Минобороны рассказали о боях Российской армии с элитным подразделением ВСУ

МО России: группировка «Запад» нанесла поражение 1-й президентской бригаде ВСУ

Группировка войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России нанесла поражение элитной 1-й президентской бригаде нацгвардии Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению оборонного ведомства, бои Российской Армии с Вооруженными силами Украины (ВСУ), в которых участвовала российская группировка войск, велись близ населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Табаевка в Харьковской области. Кроме того, столкновения состоялись у Макеевки и Червоной Дубровы в Луганской народной республике.

Как уточнили в Минобороны, российским войскам в ходе боев с подразделениями ВСУ удалось занять более выгодные рубежи. «ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, две 122 мм боевые машины реактивной системы залпового огня БМ21 «Град» и два полевых склада боеприпасов», — рассказали в МО.

Почетное название Первой президентской было присвоено бригаде в 2017 году «за боевые заслуги и мужество» ее бойцов.