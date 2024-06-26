В Москве главу частной клиники и главврача осудили за организацию незаконной миграции

В Москве суд приговорил директора и главврача частной клиники из-за мигрантов

В Москве суд приговорил за организацию незаконной миграции директора и главного врача частной клиники, а также их поддельницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Двоих из них лишили свободы на полтора года и оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого, еще одного фигуранта приговорили к одному году лишения свободы и штрафу 100 тысяч рублей. Всех троих признали виновными по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По версии следствия, подсудимые делали иностранцам поддельный приглашения на прохождение медицинского освидетельствования по несуществующим заболеваниям. За это они получали от 10 до 40 тысяч рублей. В реальности мигранты использовали лжедокументы для въезда в страну и поиска работы. Из-за этой схемы в России оказалось более 150 нелегалов.

Ранее в Кемеровской области правоохранители задержали директора Единого центра тестирования и образования мигрантов за подделку сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны.

