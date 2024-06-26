В Петербурге посетитель поликлиники избил травматолога

В Петербурге в поликлинике заступившийся за тещу посетитель избил травматолога

В Санкт-Петербурге в поликлинике Приморского района заступившийся за тещу посетитель избил травматолога, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

В медучреждение обратилась женщина со сломанной рукой — она упала с самоката. Не дождавшись приезда скорой помощи, родственники пострадавшей привезли ее в ближайший травмпункт. По данным канала, конфликт между зятем пациентки и врачом-травматологом произошел из-за того, что врач якобы не хотел оперативно принимать женщину. Мужчина напал на травматолога. У врача диагностировали травмы с ушибами мягких тканей головы, локтевого сустава и ссадинами.

Уточняется, что упавшая с самоката пациентка уехала на «скорой» в другую больницу, нападавший также покинул травмпункт после драки. Позже мужчину задержал наряд Росгвардии. В отношении него вынесли определение о возбуждении административного производства за нанесение побоев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве женщина избила медиков из-за просьбы врача расстелить простынь для проведения ультразвукового исследования. Матери слова врача показались ущемляющими права ребенка.