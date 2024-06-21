Москвичка избила врача и медсестру из-за одной просьбы

В Москве женщина избила медиков из-за просьбы врача расстелить простынь

В Москве женщина избила медиков из-за одной просьбы, обращенной к ее дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, врач попросил десятилетнюю дочь женщины самой расстелись себе простынь для проведения ультразвукового исследования. Матери словам врача показались ущемляющими права ребенка, и вскоре ее словесная перепалка с сотрудником поликлиники переросла в драку.

Помимо врача, от рук москвички пострадала прибежавшая на крики медсестра. В учреждении выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Волгограде участники драки избили врачей, которых сами вызвали для помощи пострадавшим. Медики успели воспользоваться тревожной кнопкой, после чего на место прибыли правоохранители.