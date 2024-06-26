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20:02, 26 июня 2024Мир

В Польше рассказали о способе перейти границу с Белоруссией с помощью домкрата

Министр обороны Польши: границу с Белоруссией можно преодолеть за 25 секунд

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Забор на границе с Белоруссией можно преодолеть за 25 секунд с помощью домкрата, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует польский портал Defence 24.

«Двадцать пять секунд достаточно на раздвижение прутьев этого забора. Для этого применяются домкраты. Те, кто находятся с другой стороны, действуют быстро и умело», — сказал член правительства страны, отметив, что таким способом перейти границу пользуются «орды бандитов», нападающие на польских пограничников.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность закрытия последних действующих погранпунктов с Белоруссией.

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      Глеб Бажуткин
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