В России на высоте 3500 метров пройдет масштабный музыкальный фестиваль

В кабардино-балкарском Приэльбрусье на высоте 2350–3500 метров над уровнем моря пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Звуки Эльбруса». Об этом пишет «Интерфакс».
Отмечается, что он станет самым высокогорным в России. Мероприятие стартует в пятницу, 28 июня. В рамках фестивальной программы запланировано три музыкальных дня с выступлениями разных артистов.
Помимо основной концертной площадки откроются и несколько тематических зон, где гостям курорта «Эльбрус» удастся познакомиться с музыкальными традициями и национальными танцами Кабардино-Балкарии.
Более того, участникам мероприятия предложат попробовать национальную кухню народов республики. Для них будут также организованы разнообразные мастер-классы.
Ранее сообщалось, что на территории Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики ученые нашли древние защитные амулеты. Артефакты обнаружены в коллективном погребении на могильнике Заюково-3 в российском регионе.