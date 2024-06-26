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11:51, 26 июня 2024Экономика

В России назвали ключевые проблемы в работе такси

К топ-проблемам развития такси в России отнесли дороговизну машин и страховок

Фото: Belkin Alexey / Shutterstock / Fotodom

Представители региональных властей назвали основные проблемы в развитии такси и оценили воздействие экономических и внешних факторов на отрасль в 2024 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ), подготовленный по результатам опроса руководства в 84 из 89 субъектов РФ.

Влияние указанных аспектов там оценили в три балла из пяти, при том что в прошлом году речь шла только о 2,5 балла.

В топ-3 ключевых проблем, на которые указали респонденты, вошли высокая стоимость страхования автомобилей — с 1 сентября 2023 года речь идет об оформлении специализированного полиса, который может стоить существенно дороже обычного, цены на сами новые авто, выросшие, по данным «Автостата», в два раза с 2020 года, а также нехватка водителей, уровень которой ранее оценили в Национальном автомобильном союзе в 80 тысяч работников.

В связи с последним фактором общественники призывали временно допустить мигрантов к работе в такси. Сейчас она разрешена только водителям с правами из стран, где русский язык является государственным, а остальным нужно получать водительское удостоверение российского образца. При этом запрет на трудоустройство иностранцев в отрасли действует в ряде российских регионов, а в Госдуме предлагают обсудить его введение на федеральном уровне.

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      Дмитрий Воронин
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