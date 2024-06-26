В России раскрыли подробности загадочного инцидента с беспилотником США над Черным морем

Опубликованы новые данные о полете МиГ-31 над дроном Global Hawk у Черного моря

Автор Telegram-канала FighterBomber, который сообщил об инциденте с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США в небе над Черным морем, рассказал о подробностях произошедшего. Он анонимно выступил на программе «333» на Соловьев Live. Официальных данных о случившемся в настоящий момент нет.

По его словам, произошло событие, которое долго ждали после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Речь идет о событиях 14 марта 2023 года, когда российский истребитель Су-27 перехватил и повредил MQ-9 Reaper, после чего дрон потерпел крушение в Черном море.

Автор FighterBomber сообщил, что в этот раз американский RQ-4B Global Hawk начал вести разведку черноморского побережья, берега Крыма и вглубь территории.

«Global Hawk — это огромный стратегический беспилотник размером с дом. Он может летать много десятков часов на высоте 16 километров и выше. Так получилось, что летал Global Hawk, и совершенно случайно мимо пролетал на очень большой скорости самолет МиГ-35», — сказал он, уточнив, что российский самолет летел над Global Hawk.

Гость программы также сообщил, что Миг-35 не открывал огонь, он летел с большой скоростью: 2,3 Маха (более 2800 километров в час), после чего с параметрами полета Global Hawk произошли некоторые изменения. Американский беспилотник передумал выполнять боевое задание по разведке и поехал домой, добавил автор FighterBomber.

В ночь на 25 июня специализирующиеся на военной тематике блогеры сообщали о загадочном инциденте с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США в небе над Черным морем. Первым об этом написал Telegram-канал FighterBomber.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, заявил, что не располагает информацией о произошедшем.