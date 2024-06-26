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15:20, 26 июня 2024Россия

В России учителя пошли в полицию из-за танца школьницы и мужчины со спущенными брюками

В Петербурге 9-летняя девочка станцевала на фоне мужчины со спущенными брюками

В Санкт-Петербурге учителя пошли в полицию из-за того, что обнаружили в сообществе для создания коротких клипов Like видеоролик с танцем девятилетней школьницы на фоне мужчины со спущенными брюками. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, откровенный контент заметили социальные педагоги одной из школ Красногвардейского района, заглянув в соцсети своей ученницы.

На распространенном клипе видно, как позади юной россиянки, прыгающей под музыку, встает мужчина. Он стягивает с себя штаны и приступает к манипуляциям с половым органом. После неизвестный пытается приобнять ребенка.

Сотрудница школы обратилась к правоохранителям. Удалось установить, что видео было снято еще зимой. В тот день девочка вместе с матерью гостила у подруги в общежитии в центре Петербурга. Школьницы в тот день дурачились и записывали ролики для своих соцсетей. О странной встрече на общей кухне девочка ничего не рассказала родительнице, последняя ни о чем не догадывалась, поскольку не следила за аккаунтами дочери.

Произошедшим заинтересовались следователи и начали искать предполагаемого педофила.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 23-летнего иностранца, который домогался двух купающихся в озере школьниц.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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