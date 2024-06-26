В России заблокируют продажи просроченной икры

ЦРПТ: в 2025 году на кассах заблокируют продажи просроченной икры

В России решили расширить режим блокировки продажи просроченной и нелегальной продукции еще на восемь категорий товаров. Об этом в ходе XII Петербургского международного юридического форума заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский, его цитирует ТАСС.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») рассказали, что в 2025 году планируется запуск разрешительного режима для икры и безалкогольного пива, ветеринарных препаратов, технических средств реабилитации и велосипедов. В 2026 году на кассах магазинов будут блокировать продажи кормов для животных и растительных масел, в 2027-м — консервов.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, в свою очередь, заявил, что в ближайшем будущем разрешительный режим запустят и на маркетплейсах. «У нас есть рабочая группа, где мы обсуждаем технические моменты и в ближайшее время интегрируемся», — сказал он. По словам зампреда думского комитета по защите конкуренции Сергея Лисовского, онлайн-площадки сегодня становятся «окном возможности» для недобросовестных производителей.

Поэтапное внедрение системы автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах магазинов началось 1 апреля. На первом этапе блокировать начали товары 12 категорий, включая табак, воду и молочную продукцию. Минпромторг планирует в перспективе распространить действие такой практики на все товарные группы.