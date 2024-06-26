В России заочно вынесли приговоры воевавшим на стороне ВСУ иностранным наемникам

ГП: суд заочно вынес приговоры иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ

Суд заочно вынес приговор иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре (ГП) России.

Среди осужденных — граждане Великобритании (Джон Хардинг, Эндрю Хилл, Дилан Хили), Швеции (Матиас Густавссон) и Хорватии (Векослав Пребег).

По данным следствия, с февраля по май 2022 года Густавссон, Пребег и Хардинг прошли обучение и пошли воевать на стороне ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Хилл тоже принимал участия в боях, но не проходил для этого обучения. А Хили с середины марта по конец апреля 2022 года помогал вербовать наемников для украинской армии.

Густавссон, Пребег и Хардинг получили по 23 года колонии строгого режима, Хили — четыре года колонии общего режима, и Хилла осудили на 3,5 года колонии общего режима.

Ранее Верховный суд ДНР огласил заочный приговор в отношении гражданина Великобритании, который вступил в отдельный отряд специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве наемника и участвовал в боях против Вооруженных сил России, ДНР и Луганской народной республики.

