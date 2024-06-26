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00:17, 26 июня 2024Мир

В Сирии беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34

ЦПВС: беспилотник США MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-34 ВКС России над Хомсом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Josh Smith / Reuters

Беспилотник США MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-34 ВКС России в небе над сирийской провинцией Хомс. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов, его слова приводит РИА Новости.

«Над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказал Попов.

Он добавил, что российский летчик проявил профессионализм и избежал столкновения.

Ранее российский военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Москва может нанести удар с территории Сирии по британской военной базе на Кипре в качестве ответной меры на атаки Украины по России с помощью западного оружия.

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      Марина Совина
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