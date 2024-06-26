В США назвали обстрел пляжа в Севастополе терроризмом

Кеннеди-младший назвал обстрел ВСУ пляжа в Севастополе терроризмом и актом войны

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прокомментировал обстрел пляжа в Севастополе, который совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) американскими ракетами ATACMS. Об этом он написал в социальной сети Х.

Кеннеди-младший назвали обстрел пляжа в Севастополе терроризмом и актом войны против мирных россиян.

«Слово, которое описывает это, — терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», — подчеркнул он.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Один из снарядов взорвался над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. В результате происществия пострадали 153 человека.

