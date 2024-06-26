В США растаял памятник Линкольну

В Вашингтоне из-за экстремальной жары растаяла восковая статуя Авраама Линкольна

В Вашингтоне в результате экстремальной жары растаял сооруженный из воска памятник бывшему президенту США Аврааму Линкольну, сообщает Times Now.

Памятник высотой 1,83 метра был создан художником из Вирджинии Сэнди Уильямсом в рамках серии «Восковые памятники». Он представляет собой уменьшенную копию памятника Линкольну, расположенного на Национальной аллее в центре Вашингтона.

Восковая копия находится на территории младшей Гаррисонской школы. Она сильно пострадала из-за жары в минувшие выходные, 24 и 25 июня, когда температура достигала плюс 37 градусов Цельсия. В результате у памятника расплавились голова и ноги, которые отделились от фигуры. Поддерживающее фигуру кресло также не выдержало жары и оказалось вдавленным в землю.

В настоящее время голова статуи находится на ремонте. Сообщается, что памятник плавится не впервые: это уже происходило в сентябре 2023 года перед церемонией открытия.

Ранее в Тверской области выставили на продажу памятник Владимиру Ленину. За пустотелую статую из сплава продавец захотел получить 700 тысяч рублей.