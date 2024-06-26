В Заполярье прошло попавшее в Книгу рекордов России мероприятие

В Заполярье прошел массовый забег, занесенный в Книгу рекордов России

У побережья Баренцева моря в Заполярье прошел массовый забег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В мероприятии приняли участие около 700 человек, благодаря чему забег был занесен в Книгу рекордов России.

Кроме спортсменов-любителей в забеге участвовали глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, чемпион России по футболу Артем Ребров и призер Олимпийских игр, лыжник Александр Панжинский.

Ранее сообщалось, что десяткам россиян пришлось пробежать по городу в нижнем белье — сразу 85 человек согласились пробежать по городу в пижамах, зарегистрировавшись на мероприятие «Пижамный забег "Сон в Олимпийскую ночь"» в Мурманской области.