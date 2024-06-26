Вдову бойца СВО обвинили в клевете после заявлений о травле дочери

В Волгограде вдову бойца СВО обвинили в клевете после заявлений о травле

В Волгограде вдову бойца специальной военной операции на Украине (СВО) обвинили в клевете после заявлений о травле дочери в школе, пишут «Новости Волгограда».

Как рассказала изданию вдова военнослужащего, их дочь начал травить в школе одноклассник, который в насмешливой форме отзывался об отце девочки, который не вернулся с фронта, заявив, что «так ему и надо».

«Я считаю, что такая позиция могла сформироваться только в школе или семье. Особенно с учетом того, что его мама педагог в нашей школе, хотя и находится в декрете», — отметила мать девочки.

Женщина написала обращение на имя директора школы, в котором заявила о травле дочери по политическим мотивам. Вторая сторона конфликта, в свою очередь, подала иск в суд о клевете. С вдовы участника СВО по гражданскому иску хотят взыскать 100 тысяч рублей, также она проходит обвиняемой по уголовному делу о клевете, которое в начале июля начнет рассматривать Ворошиловский районный суд, уточняет издание.

Ранее в Башкирии студент избил дочь участника СВО и получил «большой привет» с фронта. Обратившийся к нему военный пригласил молодого человека в зону боевых действий.