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11:32, 21 июня 2024Россия

В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации

В Башкирии студент избил дочь бойца спецоперации, с ним связались участники СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Избивший одногруппницу студент из Башкирии получил «большой привет» из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Фрагмент размещенного в соцсетях обращения бойца приводит издание «Мой Башкортостан».

Перед этим студент записал видеообращение, в котором обвинил девушку в оскорблении своей семьи и пообещал «карать любого».

Обратившийся к учащемуся участник СВО поинтересовался, кого именно собрался наказывать студент. «Девочку что ли?» — задал он уточняющий вопрос и пригласил молодого человека в зону боевых действий.

После публикации первого обращения студент записал второе видео, в котором извинился перед сверстницей. «Я не знал, что отец у тебя находится на СВО и борется за наше мирное небо», — сказал он в ролике, опубликованном Telegram-каналом Baza.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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