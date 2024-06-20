В России избивший одногруппницу студент записал видеообращение и пообещал «карать любого»

В Башкирии избивший одногруппницу студент заявил о полученном удовлетворении

В Башкирии напавший на одногруппницу студент-медик записал видеообращение, в котором изложил свою версию случившегося. Снятый им ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Россиянин избил девушку во время летней практики в одной из республиканских клиник. Молодой человек объявил, что обед у него длится не 20 минут, а дольше и все остальные одногруппники должны его прикрывать перед врачами-наставниками.

На видео студент заявляет об отсутствии у него сожалений. Из его объяснения следует, что девушка якобы негативно высказалась о его семье и ребенке. «Я буду карать любого за свою семью», — подчеркнул россиянин и добавил, что поступил бы так же, будь на месте одногруппницы даже первоклассник.

Ранее жительница Абакана обвинила в избиении мужа-стриптизера. По ее словам, мужчина издевался над ней около четырех часов, придя домой в нетрезвом виде. Он пытался таким образом выяснить, изменяла ему жена или нет.