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12:57, 19 июня 2024Россия

Россиянка обвинила мужа-стриптизера в жестоком избиении

Ngs.ru: жительница Абакана обвинила мужа-стриптизера в четырехчасовом избиении

Фото: Maya Kruchankova / Shutterstock / Fotodom

Жительница Абакана обвинила мужа-стриптизера в жестоком избиении. По данным россиянки, после содеянного ее супруг сбежал в Новосибирск. Подробности происшествия стали известны порталу Ngs.ru.

Как рассказала изданию женщина, в мае муж, будучи пьяным, истязал ее на протяжении четырех часов. Он пытался таким образом выяснить, изменяла ему жена или нет.

«До восьми утра он пытался выбить из меня признание, с кем я могу вести половую жизнь. (...) У него постоянно были сомнения по поводу меня, ревность», — поделилась жительница Абакана.

После того как супруг ушел, женщина обратилась в больницу. Там у нее диагностировали перелом скуловой кости и синяки под глазами. Теперь ее мучают постоянные головные боли.

Муж пострадавшей уехал в Новосибирск, все свои профили в соцсетях он удалил. В региональном управлении МВД факт избиения не комментировали.

Ранее сообщалось, что в парке Санкт-Петербурга 35-летнюю женщину избили и заставили выпить жидкость для розжига.

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      Анна Щербакова
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