Российский студент-медик жестоко избил не прикрывшую его на практике одногруппницу

Shot: в Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу из-за практики

В городе Сибай в Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу, не прикрывшую его на практике. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, конфликт между россиянами произошел во время летней практики в одной из клиник. Молодой человек объявил, что обед у него длится не 20 минут, а дольше и все остальные одногруппники должны его прикрывать перед врачами-наставниками.

Девушка не стала этого делать, за что подверглась нападению. Будущий медик избил одногруппницу кулаками по голове.

Другие признались, что парень угрожал многим в медицинском колледже. Он заявлял, что его родители якобы работают в местной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что житель Забайкальского края избил девушку из-за того, что она станцевала с ростовой куклой. Во время суда злоумышленник признал свою вину.