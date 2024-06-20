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12:04, 20 июня 2024Россия

Российский студент-медик жестоко избил не прикрывшую его на практике одногруппницу

Shot: в Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу из-за практики

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Сибай в Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу, не прикрывшую его на практике. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, конфликт между россиянами произошел во время летней практики в одной из клиник. Молодой человек объявил, что обед у него длится не 20 минут, а дольше и все остальные одногруппники должны его прикрывать перед врачами-наставниками.

Девушка не стала этого делать, за что подверглась нападению. Будущий медик избил одногруппницу кулаками по голове.

Другие признались, что парень угрожал многим в медицинском колледже. Он заявлял, что его родители якобы работают в местной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что житель Забайкальского края избил девушку из-за того, что она станцевала с ростовой куклой. Во время суда злоумышленник признал свою вину.

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      Анна Щербакова
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