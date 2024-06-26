Власти Германии обвинили в нарушении мирного договора 1990 года

Политик Нимайер: ФРГ нарушает мирный договор 1990 года, отправляя оружие Киеву

Власти Германии нарушают Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года, известный как договор «Два плюс четыре», отправляя оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). В этом ФРГ обвинил немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

«Договор "Два плюс четыре" очевидно нарушается отправкой Германией вооружения в конфликт на Украине», — заявил политик в рамках форума «Примаковские чтения».

По его словам, Берлину и Москве необходим новый «мирный договор», благодаря которому страны смогли построить «новые» отношения.

Соглашение, заключенное между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве установило внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета.

Ранее стало известно, что немецкое правительство согласовало законопроект об ужесточении правил для депортации за оправдание терроризма в интернет-пространстве. Глава МВД Германии Нэнси Фейзер заявила, что страна принимает жесткие меры против исламистских и антисемитских преступлений на почве ненависти в интернете.