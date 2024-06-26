Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:16, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Врач назвал диету против старения

Врач Мясников заявил, что в борьбе со старением полезна антиоксидантная диета

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал диету против старения. В эфире программы «О самом главном» на канале «России 1» он заявил, что для борьбы с возрастными изменениями полезна антиоксидантная диета. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что диета против старения включает в себя продукты с содержанием антиоксидантов. «Чтобы все было хорошо, надо съедать каждый день немного винограда, немного ягод — это обязательно, это и малина, и черника, и голубика, это вишня с черешней», — отметил медик.

Для борьбы со старением доктор также рекомендовал включить в рацион капусту, орехи, растительное масло, нежирное молоко в небольшом количестве. «Обязательно должна быть рыба, морепродукты, и, собственно, дальше надо добавлять бобовые, продукты из цельных зерен, и вот ваша диета», — объяснил врач.

Специалист также рекомендовал есть белое мясо или курицу. «Это и есть здоровая диета. Диета против воспалительных процессов — это антиоксидантная диета», — заключил он.

Ранее доктор Александр Мясников призвал россиян, желающих правильно питаться, не наедаться на ночь и избегать потребления колбасы и полуфабрикатов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля ЗАЭС. Он оказался полностью уничтожен

      Зеленский рассказал о новых мирных инициативах Украины

      Глава МИД Британии заявил о попытках убедить Францию воздержаться от эскалации на Украине

      Обнаружен усиливающий таяние льдов неизвестный процесс

      Аренда одного вида квартир в России подорожала

      Пожилая женщина потеряла обе ноги из-за укусов насекомых

      Раскрыто отношение россиян к изменениям во внешности ради знакомств

      Россияне заявили о снижении мотивации летом

      Исполнительница популярного в сети хита попросила миллионы за корпоратив

      Адмирал отказал российскому авианосцу в ударном оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше