Врач назвал диету против старения

Врач Мясников заявил, что в борьбе со старением полезна антиоксидантная диета

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал диету против старения. В эфире программы «О самом главном» на канале «России 1» он заявил, что для борьбы с возрастными изменениями полезна антиоксидантная диета. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что диета против старения включает в себя продукты с содержанием антиоксидантов. «Чтобы все было хорошо, надо съедать каждый день немного винограда, немного ягод — это обязательно, это и малина, и черника, и голубика, это вишня с черешней», — отметил медик.

Для борьбы со старением доктор также рекомендовал включить в рацион капусту, орехи, растительное масло, нежирное молоко в небольшом количестве. «Обязательно должна быть рыба, морепродукты, и, собственно, дальше надо добавлять бобовые, продукты из цельных зерен, и вот ваша диета», — объяснил врач.

Специалист также рекомендовал есть белое мясо или курицу. «Это и есть здоровая диета. Диета против воспалительных процессов — это антиоксидантная диета», — заключил он.

Ранее доктор Александр Мясников призвал россиян, желающих правильно питаться, не наедаться на ночь и избегать потребления колбасы и полуфабрикатов.