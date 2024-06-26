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12:30, 26 июня 2024Россия

Выживший после ботулизма россиянин на видео заново учился выполнять простые действия

В Казани пациент с ботулизмом рассказал, что заново учится простым действиям

В Казани выживший пациент с ботулизмом рассказал, что заново учится выполнять простые действия — например, открыть банку или мыть голову. Хронологию событий он восстановил на видео, ролики публиковал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пациент рассказал, что съел салат «Лобио» 12 июня. После этого у него появилась слабость, двоилось в глазах. «Скорую» он вызвал спустя пять дней, так как все это время не мог понять, что может быть причиной плохого самочувствия. Его доставили в инфекционное отделение и поставили диагноз «ботулизм».

На кадрах, которые публикует россиянин, видно, как он пытается проверить свою речь, но дается ему это тяжело. Пациент также отмечает слабость в теле. Мужчина не смог без помощи врача открыть термос, а такое простое действие, как мытье головы, он назвал «большим подвигом». Спустя десять дней речь пациента стала более внятной, но говорить ему все еще сложно, он делает большие паузы.

Ранее другая пациентка с ботулизмом из Казани показала на видео парализованное лицо. По ее словам, она почти ничего не видит и не может нормально говорить.

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      Елена Торубарова
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