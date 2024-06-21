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11:39, 21 июня 2024Россия

Отравившаяся салатом из доставки россиянка показала на видео парализованное лицо

В Казани пациентка с ботулизмом рассказала, что неделю почти ничего не видит

Отравившаяся салатом из доставки россиянка показала на видео парализованное лицо. Ролик опубликовал Telegram-канал «Shot Проверка».

Пациентка с ботулизмом из Казани рассказала, что в выходные съела салат «Лобио». Спустя 30 часов у нее появились первые симптомы — онемел язык, парализовало часть лица, а в глазах начало двоиться. Бригада скорой помощи доставила девушку в инфекционное отделение, где она находится уже почти неделю. По ее словам, она почти ничего не видит и не может нормально говорить.

На кадрах, которые публикует канал, видно, что девушка пытается проверить свою речь. Она несколько раз произносит фразу: «Тридцать третья артиллерийская бригада», но ей это дается тяжело. Один глаз у девушки прикрыт. При этом открыть оба глаза после госпитализации она смогла только на пятый день, вспоминает пациентка.

По прогнозам медиков, полное восстановление может занять до полугода.

Ранее выжившая после ботулизма жительница Саратовской области восстановила хронологию болезни. По ее словам, первые симптомы были похожи на усталость, затем появились осложнения и лечение растянулось на месяц.

ЖЗЛ
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      Елена Торубарова
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