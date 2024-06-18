Выжившая после ботулизма россиянка восстановила хронологию болезни

360: жительница Саратовской области рассказала, что месяц лечилась от ботулизма

Выжившая после ботулизма 31-летняя жительница Саратовской области восстановила хронологию болезни, рассказав о первых симптомах заболевания и месяце лечения. По ее словам, первые симптомы были похожи на усталость, затем появились осложнения и лечение растянулось на месяц. Ее историю публикует Telegram-канал «360».

Как рассказала россиянка, вечером 20 мая она съела две вяленые рыбы, которыми ее угостил сосед. Наутро она почувствовала себя невыспавшейся, но не придала этому значения. Отправив мужа на работу, россиянка вновь легла в постель и проспала до обеда. После дневного сна возникло ощущение «затуманенности», появилась сухость во рту, а на правом глазу проявился «эффект упавшего века». Списав это на слабость после сна, женщина решила восполнить силы обедом.

Почувствовала голод и поела окрошки: съела я ее «тазик». Встала в туалет и ощутила состояние пьяного: голова кружится, в глазах плывет, жуткий сушняк, что аж язык прилип. Записываю голосовое сообщение клиенту и понимаю, что речь заторможенная. Пугаюсь и звоню мужу. Он приезжает с фельдшером и уже начинают подозревать ботулизм. жительница Саратовской области

Для определения точного диагноза ее на скорой отвезли в инфекционное отделение., где провели промывание желудка с помощью восьми литров воды с содой, двух клизм и капельницы. После этого приняли решение доставить пациентку в городскую больницу в Саратов. «Мне надевают памперс, ехать-то не близко. В руке система», — вспоминает россиянка.

Ее определили в реанимационное отделение. В первые дни врачи не давали никаких прогнозов — только предупредили, что случаи ботулизма могут быть смертельными.

Лечение было долгим и тяжелым: заболевшей делали уколы в живот и предплечья, она постоянно находилась под капельницей, а когда становилось трудно дышать, ей надевали кислородную маску. Питание во время лечения было нетрадиционным: пациентке через нос и глотку протянули специальную трубку в кишечник, через которую кормили специальной смесью. Ей было трудно спать, есть и дышать. Только через пару дней ей удалось впервые выпить смесь самостоятельно, без трубки.

Еще через несколько дней пациентка начала и дышать самостоятельно. При этом ей по-прежнему было сложно видеть вблизи, звенело в ушах, а давление было пониженным. Твердая пища долгое время не усваивалась. В таком состоянии она две недели пролежала в больнице. Только за два дня до выписки она начала немного видеть экран телефона на расстоянии вытянутой руки.

«У меня оказался сильный организм. Форма ботулизма была тяжелая, но уже послезавтра выхожу на работу. Месяц и, можно сказать, я полностью восстановилась», — отметила россиянка, пережившая ботулизм.

В июне в России зафиксировали как минимум 169 случаев ботулизма. Массовая вспышка заболевания произошла из-за консервированной фасоли в салатах одного производителя. Условия хранения предположительно попавшей в салат с ботулотоксином фасоли сняли на видео, они оказались антисанитарными.