Южноамериканская страна присоединилась к коммюнике саммита по Украине

Гайана присоединилась к коммюнике саммита по Украине

Гайана присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике швейцарского саммита по Украине, который прошел в Бюргенштоке 15-16 июня. Это следует из списка подписавших документ стран и организаций, опубликованного на официальном сайте МИД Швейцарии.

Южноамериканская страна указана в обновленном списке от 25 июня.

Таким образом, число стран, поддержавших совместное коммюнике, достигло 83. Изначально документ подписали 80 стран из 91, однако позже Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи.

Коммюнике также не поддержали Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд и Мексика.

Ранее к коммюнике конференции по Украине присоединилась Замбия. Африканская страна была добавлена в список подписавших документ в обновлении от 19 июня.