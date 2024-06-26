Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 26 июня 2024Россия

Загоравший в одних трусах на детской площадке москвич напал на женщину

В Москве загоравший в одних трусах мужчина напал на женщину из-за замечания

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на Криворожской улице на юге Москвы, напал на женщину из-за того, что та сделала ему замечание. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Как выяснило издание, 39-летний горожанин расположился в нижнем белье на территории, где играют дети, чтобы принять солнечные ванны. Его отдыху помешала горожанка. Она заявила, что неуместно лежать полуголым возле качелей, и попросила мужчину одеться и уйти.

Житель столицы рассвирепел и набросился с кулаками на оппонентку на глазах у детей. Москвичка зафиксировала все на камеру телефона и пообещала вызвать правоохранителей. «Этот урод побежал за мной, догнал прямо на горке, я успела только спустить детей вниз и он начал меня бить руками и ногами по голове и туловищу», — поделилась пострадавшая.

После случившегося москвичка сняла побои и написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию после того, как решил пожарить шашлык в парке «Лосиный остров».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Поднимет уровень жизни». В России придумали новую доплату для пенсионеров. Как ее можно будет получить?

      В Москве достроят восемь станций метро

      Обнаружен способ снизить риск развития диабета

      В ЛНР от удара ВСУ по жилым домам в Кременной пострадали два человека

      Одна страна ЕС отказалась осуждать ответные меры России в отношении европейских СМИ

      Загоравший в одних трусах на детской площадке москвич напал на женщину

      Тренер сборной Грузии по футболу пожаловался на оскорбляющих его «придурков»

      Песков прокомментировал освобождение Ассанжа

      В Киеве оценили план советников Трампа по Украине

      Раскрыто содержание последнего сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW в Краснодаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше