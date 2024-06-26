Загоравший в одних трусах на детской площадке москвич напал на женщину

В Москве загоравший в одних трусах мужчина напал на женщину из-за замечания

Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на Криворожской улице на юге Москвы, напал на женщину из-за того, что та сделала ему замечание. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Как выяснило издание, 39-летний горожанин расположился в нижнем белье на территории, где играют дети, чтобы принять солнечные ванны. Его отдыху помешала горожанка. Она заявила, что неуместно лежать полуголым возле качелей, и попросила мужчину одеться и уйти.

Житель столицы рассвирепел и набросился с кулаками на оппонентку на глазах у детей. Москвичка зафиксировала все на камеру телефона и пообещала вызвать правоохранителей. «Этот урод побежал за мной, догнал прямо на горке, я успела только спустить детей вниз и он начал меня бить руками и ногами по голове и туловищу», — поделилась пострадавшая.

После случившегося москвичка сняла побои и написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию после того, как решил пожарить шашлык в парке «Лосиный остров».