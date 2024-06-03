Москвич решил пожарить шашлык и попал в реанимацию

В Москве мужчина решил пожарить шашлык и попал в реанимацию с ожогами

В Москве мужчина попал в реанимацию после того, как решил пожарить шашлык в парке «Лосиный остров». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина получил ожоги, когда пытался разжечь мангал. Он полил угли жидкостью для розжига и поджег их. В этот момент в руках у москвича осталась бутылка с воспламеняющейся жидкостью, которая взорвалась. Жидкость попала на одежду и кожу мужчины. Его экстренно доставили в столичную больницу, где поместили в ожоговую реанимацию.

У пострадавшего диагностировали ожоги 35 процентов тела первой, второй и третьей степени — повреждения получили кисти, туловище и нижние конечности.

Ранее житель Москвы попытался пожарить шашлык во дворе многоквартирного дома и обжег лицо. Москвич плеснул жидкость для розжига на угли и неудачно поджег их, после чего огонь полыхнул ему в лицо.