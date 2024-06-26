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14:05, 26 июня 2024Бывший СССР

Захарова предрекла потери в случае очередного украинского «контрнаступа»

Захарова предрекла потери для Украины в случае очередного «контрнаступа»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Последствия очередного украинского «контрнаступа», приуроченного к саммиту НАТО, могут оказаться более катастрофическими для Киева, чем год назад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Предыдущий "контрнаступ" превратился в "контрзаступ" и привел к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят», — заявила она.

На Банковой, считает Захарова, абсолютно не считаются с последствиями «этой авантюры», которые могут стать еще более катастрофическими, чем после наступления в 2023 году.

Ранее официальный представитель МИД России назвала Украину «пунктом в меню» на столе Запада.

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      Алевтина Запольская
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