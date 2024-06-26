Женщина вышла замуж за мужчину младше ее на 21 год и потеряла лучшую подругу

Женщина из Канады вышла замуж за тунисца младше ее на 21 год против воли друзей

Жительница Канады пошла против воли друзей и вышла замуж за мужчину из Туниса младше ее на 21 год. Об этом пишет The Sun.

В 2017 году Коллин разводилась с мужем, когда начала общаться в интернете с тунисцем Хайтемом Хаммами. По словам женщины, сначала она подумала, что Хайтем — жиголо, однако позже поняла, что это не так. Она сразу предупредила 32-летнего мужчину, что ей 53 года. Однако его их разница в возрасте не смутила.

Спустя несколько месяцев ежедневных разговоров пара призналась друг другу в чувствах. Старший сын беспокоился, что Хайтем может оказаться мошенником. Он изменил свое мнение, когда поговорил с возлюбленным матери по телефону. Несмотря на это, младший сын Коллин продолжал выступать против ее отношений к Хайтемом. В этом его поддерживала школьная подруга женщины. Она настаивала, что Хайтему нужны лишь деньги. Коллин перестала общаться с ней и так потеряла лучшую подругу.

В 2018 году Коллин приехала в Тунис, где познакомилась с родителями партнера. Год спустя там же они сыграли свадьбу. На ней не присутствовали родственники и друзья Коллин, хотя оба сына женщины дали ей благословение. В день свадьбы Коллин позвонила ее школьная подруга и снова пыталась настроить ее против Хайтема. «Я сказала, что мне не нужно ее мнение. Тогда наша дружба разрушилась», — рассказала Коллин.

После женитьбы женщина вернулась в Канаду. Сейчас она пытается оформить супружескую визу для Хайтема. Пара планирует совместное будущее и даже думает об усыновлении ребенка. По словам Коллин, за время отношений с Хайтемом она потеряла много друзей. «Но наша связь важнее всего остального. Я люблю его, и это все, что имеет значение», — объяснила она.

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